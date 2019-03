Il, finalmente, può tornare a casa. Il club di Londra, infatti, annuncia che il nuovoè pronto ad aprire i battenti: "Per ottenere un certificato di sicurezza formale per gli incontri che si terranno nel nuovo stadio dobbiamo giocare due gare di Test Event con un incremento di presenze". E i due test event sono già in programma: Tottenham-Southampton Under 18 domenica 24 marzo e una sfida tra leggende la settimana successiva.- "Per quanto riguarda la data della nostra prima gara, può variare in base al risultato delin FA Cup domenica 17 marzo. Abbiamo parlato con la Premier League e la UEFA. Quanto segue è stato concordato con la Premier League: se il Brighton vincerà la partita di FA Cup, giocheremo con il Crystal Palace mercoledì 3 aprile e con il Brighton il 23 o il 24 aprile. Se il Brighton perderà, giocheremo contro di loro il 6 e 7 aprile e con il Crystal Palace il 23 o 24 aprile".