Come anticipato ieri in conferenza stampa da Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, Romelu Lukaku non è nella distinta dei Red Devils per la gara contro il Tottenham, in programma tra meno di un'ora all'Hongkou Stadium di Shanghai. Il centravanti belga, che è alle prese con un piccolo infortunio secondo la versione del club, non va nemmeno in panchina. Queste le formazioni ufficiali di Tottenham-United:



TOTTENHAM - Gazzaniga; Walker-Peters, Tanganga, Vertonghen, Georgiou; Winks, Sissoko, Ndombele; Alli; Parrott, Kane.​



UNITED - ​De Gea; Wan-Bissaka, Smalling, Rojo, Young; McTominay, Andreas, Pogba; Greenwood, James, Martial.