Jan Vertonghen, difensore del Tottenham, parla del suo futuro, a 12 mesi dalla scadenza del contratto con gli Spurs: "Voglio solo concentrarmi su quest'anno, so che mi resterà un anno solo, quindi so che mi verranno poste molte domande. L'ho già detto, sono molto contento del club. I tifosi sono fantastici, il manager mi ha migliorato e ha molta fiducia. Mi sento molto, molto bene fisicamente, quindi non so cosa accadrà quest'anno, sono felice di dove sono e sento il supporto dell'allenatore, dei compagni e del club" le sue parole riportate da Sky Sports.