Arriva il secondo colpo per Francesco Totti ex capitano e bandiera della Roma, oggi procuratore. Si tratta di Mateo Retegui, attaccante di 21 anni di proprietà del Boca Juniors, in prestito all'Estudiantes, 18 presenze e 4 gol nell'ultimo campionato argentino. La notizia è stata data ad Olé da Chapa Retegui: "E’ un onore che Francesco ci abbia contattato e sia diventato l’agente” .



Del talento Totti aveva parlato anche poche settimane fa, nel corso di una diretta Instagram con Vieri: "Sto trattando un talento incredibile dall’Argentina, forte forte forte, una mezza punta-attaccante. È devastante. Il nome non lo dico, altrimenti me lo soffiano".