Quarto figlio in arrivo per Francesco Totti e Ilary Blasi? L’indiscrezione arriva da ‘Oggi‘: secondo quanto riporta il settimanale di gossip, il ‘no’ della conduttrice tv al Grande Fratello Vip e a La sai l’ultima? dipenderebbe proprio da questo. Ilary, infatti starebbe per cedere alla richiesta del marito di avere un altro figlio e vorrebbe vivere la gravidanza lontana dalle telecamere, in serenità, senza indossare tacchi a spillo e senza pensare allo share, alle polemiche e a tutto ciò che comporta organizzare e condurre un programma complicato come il Grande Fratello Vip