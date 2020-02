Francesco Totti ha avviato in queste ore anche ufficialmente la sua nuova agenzia da procuratore sportivo. Sì, da ora l'ex capitano della Roma e leggenda indelebile del club giallorosso sarà un agente e si è già mosso sui primi talenti: "Non è un mistero l’interesse per Sebastiano Esposito dell’Inter e neppure alcune chiacchierate con Pradè per Federico Chiesa, Totti vorrebbe subito entrambi nella sua scuderia", si legge sulla Gazzetta.