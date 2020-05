@AngeTaglieri88





La maglia numero, quella sicuramente. Più nessuno l'ha indossata e, per un po' di tempo almeno, così resterà. Non solo quello, però, sarebbe superfluo. E' rimasto, reciproco, di una città per il suo figlio prediletto e di quel Pupo, diventato Capitano, per mamma, che lo ha accompagnato nella strada che ha portato alla gloria. Tre anni fa si ritirava Francesco, tra applausi, ricordi e lacrime.. Di chi raccontava al microfono quel momento, di chi lo ha tifato per una vita, di chi cercava di descrivere quello che stava accadendo. E anche di chi, di calcio, non ne ha mai capito niente.Come il premier canadese, per esempio. L'pieno domenica 28 maggio 2017, l'vuoto un anonimo lunedì 29 maggio. Lì, sulla pista dello stadio che ha fermato il mondo del pallone il giorno prima, cammina Justin, premier canadese, a Roma per un evento benefico, con la maglia di Totti indosso. Lui, Trudeau, che di calcio conosceva ben poco, rivelò a Malagò di essere rimasto molto colpito dal saluto del popolo romanista al proprio capitano: "Ma questo è lo stadio dove ieri c'è stata quella scena pazzesca?". Esatto, proprio quello.Tutti in lacrime, ho scritto. Ma non è del tutto corretto. Lucianoe James, agli occhi del mondo, non hanno pianto. Freddi, lucidi, razionali, hanno pensato al futuro del club e non al cuore del club, tagliare con il presente che per loro si è fatto passato, quando quel presente si sentiva ancora futuro, e non smette mai di ripeterlo:. Del resto, Totti, è l'uomo che anche oggi, a Roma, riempie i contorni dei campi a 8 di pubblico e il prato verde, sintetico, di magie.Nel suo bellissimo libro, La gioia fa parecchio rumore, dove si capisce appieno cosa vuol dire essere tifoso della Roma, Sandroscrive: "La Roma ci faceva essere campioni per un po', e poi di nuovo uomini mortali, ci elevava solo per farci cadere da ancora più in alto., quella continua prova da amore che ci chiedeva lei, che non voleva essere amata perché vinceva:". Come, che non ha scelto la strada semplice per arrivare alla vittoria, magari andando al, dove sicuramente avrebbe reso più ricca la sua bacheca, ma omologandosi in campione tra i campioni, optando per quella complicata. Scendere, salire, fermarsi sul più bello, irregolare,Unico. Irripetibile, con un binomio città-calciatore (ripeto, città-calciatore, no squadra-calciatori) che non si è mai visto. E difficilmente si vedrà di nuovo. Perché se è vero che "la tristezza è muta", e quella delle sconfitte è così, "ma la gioia fa parecchio rumore", a, che se la giri si legge Amor, sanno capovolgere anche la tristezza, capace davvero di far rumore:​Per l'addio all'ultimo vero Re di Roma.