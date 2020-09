Francesco Totti, ex capitano della Roma, parla a TGR Lazio al termine del derby capitolino di Supercoppa di calcio a 8 vinto dalla Lazio: "Con la Lazio è sempre un derby, a è diverso, si tratta di due categorie abbastanza diverse, per me è piacevole incontrare ragazzi così giovani, mi gratifica. Mio figlio? 'A mio figlio insegnerò i valori e i principi dello sport. Futuro alla Roma? Farò delle cose carine. Quale sarà il mio nuovo ruolo? Ormai lo sanno tutti...".