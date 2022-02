Francesco Totti sposa un nuovo business. Come riporta il Tempo lo storico capitano della Roma, infatti, s’è presentato nella Capitale nello studio del notaio Mario Scattone assieme a Pietro Chiodi per costituire la nuova Coach Consulting srl. La newco, dotata di un capitale di partenza di 10mila euro ripartito equamente tra i due azionisti, vede Chiodi come amministratore unico. Coach Consulting si occuperà di «assistenza e/o consulenza ad allenatori sportivi ai fini della conclusione, risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro con società sportive», «assistenza e/o consulenza al fine della gestione, valorizzazione e sviluppo dell’immagine degli allenatori, anche mediante l’uso di stampa e social media», oltre che di assistenza legale, organizzazione di convegni e «corsi di aggiornamento professionale in ambito sportivo».