Francesco Totti, leggenda della Roma, parla a Sport, raccontando il suo passato: “Il Barcellona? No, sinceramente nel corso della mia carriera col Barcellona non ho mai parlato per un trasferimento in Catalogna. Il Real Madrid, al contrario, avrebbe fatto qualsiasi cosa. Mi dispiace anche perché il Barcellona è una squadra bella da vedere e sarebbe stato bello giocarci. In un altro mondo, vediamo se uscirà il Barcellona”.



SUL BARCELLONA - “La situazione è un po' particolare, anche noi dall'esterno vedevamo vincere il Barcellona ogni gara con 3 o 4 gol di scarto. Ora ci sono stati cambiamenti, c'è stata una vera rivoluzione, non sarà facile ma sono sicuro che questo club tornerà ad altissimi livelli”.



SU XAVI - “Se allenerà come ha giocato, non credo ci saranno problemi... In questa squadra ci sono giovani molto importanti, che avranno un futuro roseo”.