Sta facendo scalpore la biografia di Francesco Totti, scritta con Condò, "Un capitano". Un racconto umano, con retroscena e momenti toccanti. Da Baldini a Spalletti, sono molti al centro delle polemiche in questi giorni. Con un occhio al derby, partita che Totti conosce bene, anche nella sua accezione più negativa per la Roma: "Ciò non toglie che un derby perso contro la Lazio faccia molto male. Quello del gol di Di Canio – bellissimo, fra l’altro – non lo scorderò finché campo, per quanto ho rosicato. Lui che festeggia sotto alla Sud, mamma mia… Ancora più dolorosa fu la sconfitta nella finale di Coppa Italia, con il gol di Lulic, perché ci tenevo ad alzare il trofeo all’Olimpico dopo un derby, e c’era in ballo la conferma di Andreazzoli, una brava persona alla quale avrei dato volentieri una mano".