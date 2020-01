Dopo la notizia di questa mattina, con il suo 'like' a un post contro Florenzi, Francesco Totti ha spiegato su Twitter: "Vorrei precisare che non ho mai messo "like" a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista".