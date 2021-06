Il quotidiano AS ha pubblicato un’undici dei rimpianti del Real Madrid, ovvero giocatori entrati in orbita madrilena, ma che non sono di fatto mai arrivati. Tra questi, oltre a Nesta, Cafù e Buffon, c'era Francesco Totti La testata iberica ricorda anche gli ottavi di finale di Champions del 2016, quando Totti ha preso il posto di El Shaarawy contro i ‘Blancos’ e il Bernabeu gli ha riservato una standing ovation. Più volte però Francesco ha rifiutato la corte dei ‘Galacticos’: sia nel 2001 (fu il presidente Sensi a dire no sia nel 2005.