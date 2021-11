"Francesco, Cassano ha detto che tu non sei eterno come Messi e Maradona e tra vent’anni sarai dimenticato, che ne pensi?". Le Iene raggiungono Francesco Totti per avere una risposta dall’ex capitano della Roma alle parole di Antonio Cassano: "È giusta, io è da mo che me so’ scordato. Le difese di Zeman e Mou? Non c’era bisogno. Se saluto l'ex amico Cassano? Antonio è un amico, che ex!!!".