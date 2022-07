Francescoraggiunto da Sky a margine di un torneo di Padel, ha parlato del mercato della: "Siamo abituati a parlare prima che inizi tutto. L'idea non me la sono ancora fatta, ancora c'è tempo e inizierà a metà agosto il campionato. Da ora ad allora può succedere di tutto: speriamo che possa fare una grande squadra per centrare obiettivi importanti"."Io non ci ho mai creduto sinceramente, conosco la realtà attuale. Poi se veramente fosse vero ben venga, penso che tutti i romanisti ne sarebbero entusiasti"."Diciamo che era possibile, molto possibile. Però poi sono successe altre cose ed è svanito così. Ora lui penserà altrove, non so dove sinceramente. Speravo potesse venire a Roma"."Sì, c'è stata una chiacchierata. Però non so cosa si sono detti"."È un'operazione possibile, ne stanno parlando i dirigenti e stanno valutando un po' di situazioni. Volpato potrebbe rientrare in questa cosa"."Il 4-3-3 riesce a valorizzarlo. È estroso, timido e riservato: ha voglia di crescere e ogni volta che è stato chiamato in causa ha dimostrato il suo valore, sapendo che giocare in una piazza come Roma non è semplice"."Beh, il ritorno di Lukaku è già un grande colpo. Idem Pogba tornato alla Juve. Speriamo che le squadre di livello medio-alto riescano a fare qualche acquisto importante"."Conosciamo Sinisa come è fatto, come giocatore, allenatore e persona. Ha avuto questo intervento, noi gli siamo vicini in tutto e per tutto, ma non gli serve perché è forte da solo e riuscirà a gestire qualsiasi cosa negativa. Io penso che in questo caso un grande in bocca al lupo gli vada mandato, lo merita come persona"."Ormai so' vecchio io. Quello che dovevo fare l'ho fatto… Ultimamente parlo più con voi che in giro. Vado a cercare qualche talento nel mondo"."Già avere questo allenatore vuol dire che riuscirà a portare l'Italia nelle posizioni più alte"