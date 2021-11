Francesco Totti sbarca in Cina. Non a giocare a calcio purtroppo come si poteva pensare leggendo il posto della Gls Agency. Nella storia Instagram dell’agenzia internazionale, infatti, c’era scritto: “La Cina ha creduto in te, fieri di aver contribuito a firmare questo contratto biennale”, con tanto di foto. Niente sogni però. L’accordo firmato da Totti riguarda marketing e sponsor ma nessun ritorno al calcio giocato. Francesco, ancora oggi, è riconosciuto come uno dei volti più importanti e popolari del calcio italiano in Asia e questa sua immagine porterà in Cina. Quando si potrà lo farà personalmente (magari con amichevoli tra vecchie glorie), per ora anche da Roma sarà testimonial di vari progetti in un paese dove ha milioni di tifosi che conoscono il suo nome e la sua storia.