Non c'è andato da giocatore, può finirci da dirigente. Francesco Totti è stato più volte a un passo dal vestire la maglia del Real Madrid, il desiderio mai realizzato, perennemente proibito, di Florentino Perez, che oggi, con quasi vent'anni di ritardo, sta pensando di togliersi il suo sfizio.



PIU' ESTERO - Come scrive il Corriere della Sera, infatti, Francesco Totti ha aperto alla possibilità di un'esperienza fuori dall'Italia, la prima della sua vita. I rapporti con il numero 1 delle Merengues sono ottimi e questo può facilitare la riuscita del matrimonio. "Mai pensavo che avrei scelto di lasciare la Roma, ma ormai è fatta. Il mio futuro potrebbe essere in Italia, ma anche all'estero, in Europa" le parole rilasciate ieri a Sky Sport.



FERRERO CI PROVA - Massimo Ferrero lo contatta ogni giorno per portarlo alla Sampdoria e dargli un ruolo importante in dirigenza, ma l'estero lo attrae di più, in questo momento. E il Real Madrid è quella meta mai raggiunta ma sempre desiderata. Come nel 2002, quando era a un passo: "​Avevo bisticciato col presidente, c'erano cose che non andavano e il Real Madrid era lì, a un passo, ci sono andato molto vicino. Non sarei mai andato in un'altra squadra italiana, ma a Madrid sì". Stesso discorso il Pupone sta facendo ora.