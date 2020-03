Nell'intervista rilasciata tramite conference call ieri Francesco Totti ha parlato anche della questione legata al Coronavirus



l calcio italiano che chiude ai tempi del Coronavirus. Che ne pensa?

“Ora dobbiamo essere tutti uniti, da Nord a Sud. In questo momento ci sono paura e ansia, tutti ne parlano; chi dice la verità, chi le cavolate, ma la decisione di chiudere tutto deve partire dall’alto. L’economia è a picco, ma la salute viene prima di tutto, quindi anche il campionato è giusto che chiuda. Del resto, non è giusto che sia aperto il bar o chiusa la palestra, è surreale e non serve a niente fare metà e metà. Chiudere il campionato è un danno economico non da poco“.