In questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede… — Francesco Totti (@Totti) 13 giugno 2019

La nuova Roma prende forma. Nei piani ideali del presidente James Pallotta,Un ruolo che lo vedrebbe lavorare fianco a fianco col direttore sportivo in pectore Gianluca Petrachi e, nelle intenzioni, con la possibilità di incidere maggiormente nelle scelte di campo e di mercato. La posizione, però, non convince del tutto Francesco Totti, che si è preso del tempo per decidere., al quale hanno presenziato Pallotta, Baldini, Fonseca e il nuovo CEO giallorosso Fienga, ha destato più di qualche perplessità nell'ambiente romanista e suscitato la delusione degli stati maggiori del club, che attendono nei prossimi giorni una risposta definitiva da parte di Totti sull'incarico che gli è stato offerto. Dopo le tante voci sul suo possibile addio alla Roma,tramite Twitter: