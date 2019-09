Francesco Totti torna in tv. L'ex capitano della Roma, archiviata l'esperienza come dirigente del club, potrebbe rimettersi in gioco come concorrente in un reality show.



NUOVA SFIDA - Secondo quanto riferito dal settimanale Chi, Totti ha firmato e sarà quindi protagonista nell'edizione italiana di "Celebrity Hunted". Il reality, targato Amazon Tv, prevede la presenza di un gruppo di personaggi famosi costretto a fuggire, inseguito da un gruppo di cacciatori, composto da poliziotti, ex militari e esperti informatici. Lo scopo dei fuggitivi è quello di non farsi catturare, arrestare, dagli inseguitori. Per farlo, avranno a disposizione un kit basilare, con una carta di debito con pochi euro. Una nuova sfida, di sopravvivenza, per l'ex capitano, che si rimette dunque in gioco in televisione. Possibile che la stessa Amazon acquisti i diritti della dotcom "Casa Totti", altro format tv in fase di studio.