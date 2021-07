, ma -, ovviamente senza i nazionali, reduci dall’Europeo - si può dire che siano certamentNessuno sa se la tendenza verrà confermata, sta di fatto cheentrambi svincolati, entrambi a zero euro, il che non depone a favore della buona gestione tecnico-economica del club rossonero.sia per la gestione ordinaria e, a maggior ragione, per gli investimenti.Ovvio che la pandemia abbi inciso profondamente sui conti facendo praticare poderosi colpi di falce, maabbiamo il perimetro desolante all’interno del quale l’Inter è costretta a muoversi.Tuttavia, in questo caso, non si tratta di fare un’analisi dei bilanci e delle possibilità dei nerazzurri, quanto di capireHakimi, l’esterno di destra a tutta fascia, non è ancora stato sostituito, ma qualcosa il mercato offre e, bisognerà stabilire quando e a che prezzo intervenire.Al contrario la grave indisponibilità di Eriksen (in Italia non può riprendere l’attività agonistica, ma all’estero sì) ha suggerito a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio di ingaggiare Hakan Calhanoglu, proprio uno svinciolato del Milan.Primo, perché non ha le caratteristcihe di Eriksen pur essendo un trequartista. Secondo, perché ha meno qualità del danese. In ogni caso, l’Inter ha suturato uno strappo, mentreTomori, che è stato riscattato, era già un titolare della difesa, dunque non va a migliorare il reparto, casomai a ribadire la sua titolarità. Lo stesso vale a centrocampo per Tonali., in un reparto dove Ibrahimovic non può assicurare più di 20/25 partite a stagione. Il problema è che. Sempre ammesso che il francese arrivi per fare la riserva, cosa di cui dubito. Ama non è un rinforzo, visto che ci stava già.Detto, dunque, chee, dunque, per definizione, non surrogabile, l’Inter ha qualche idea creativa nel caso in cui Calhanoglu non rispodesse esattamente alle esigenze di Simome Inzaghi o, più probabilmente,purché ci sia chi si faccia carico del suo ingente ingaggio, non è certo da buttare. Sia per l’età del bosniaco (30 anni), sia per le sue acclarate qualità tecniche. A chi fosse corto di memoria, ricordiamo che Pjanic, prima di essere inventato regista da Allegri, aveva fatto la mezzala e anche il trequartista.. Al momento di tornare in campoe, per quel che sembra di capire, anche più confuse dell’anno appena trascorso.