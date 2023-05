A vederlo arare la fascia destra della formazione nerazzurra, si riescono a comprendere al meglio i motivi che hanno portato la dirigenza dell’Inter ad investire la cifra di 14,25 milioni di euro per acquisire le prestazioni di Denzel Dumfries, laterale olandese classe ‘96 prelevato dal PSV Eindhoven.che non ha avuto problemi ad insaccare la rete dell’1-0 contro la Roma.– valido per l’andata delle semifinali di Champions League –Complici anche la possibile assenza di Gosens sulla sinistra – che si è rivisto sul campo d’allenamento, indossando un tutore, dopo la lussazione alla spalla destra subita contro la Lazio – e le non impeccabili condizioni di D’Ambrosio – non convocato a Roma per un leggero affaticamento muscolare accusato contro il Verona – Darmian sarà dirottato sulla linea a 3, con Dimarco esterno sinistro e proprio Dumfries a cavalcare la fascia destra, riproponendo l’asse con l’ex Hellas che tanto bene ha fatto all’Olimpico. Chiaro che, a 72 ore dalla partita, come dichiarato a DAZN nel post partita proprio da Simone Inzaghi, un’idea di formazione il tecnico piacentino ce l’ha già ben chiara. Ma molto dipenderà anche dai prossimi allenamenti in vista di mercoledì sera.– risparmiato dal disputare l’intero match, venendo sostituito da Bellanova al 60’ –- e le motivazioni del caso -Non solo perché, oltre al futuro più imminente, c’è un’estate da affrontare edInfatti, è proprio uno dei giocatori indiziati a divenire sacrificabili in sede di trattative. L’olandese ha grande mercato, specialmente in Premier League, e nel caso in cui arrivasse un’offerta convincente, la dirigenza del club di viale della Liberazione ci rifletterebbe.Inoltre, il contratto in essere sino al 2025 da 2,5 milioni netti all’anno – 3,28 lordi grazie agli sgravi previsti dal Decreto Crescita – sta portando Marotta a compiere tutte le riflessioni del caso.Un futuro – ed una conferma - che Dumfries vuole conquistarsi sul campo.