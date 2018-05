Antonino La Gumina è uno dei calciatori dell'attuale campionato di serie B che più si è messo in mostra: il calciatore del Palermo sta vivendo un finale di stagione in crescendo e negli ultimi mesi è diventato un titolare quasi inamovibile della squadra rosanero e nelle ultime quattro partite è stato capace di segnare altrettanti gol.



Inevitabilmente le squadre di serie A hanno posato i propri occhi su La Gumina, tra le squadre interessante al giovane centravanti classe 1996 c'è l'Inter, ma non solo: anche il Torino si è mosso e ha chiesto informazioni per il bomber rosanero. Nelle prossime settimane, quando il mercato entrerà nel vivo e la stagione del Palermo sarà conclusa, per La Gumina potrebbe aprirsi una vera e propria asta, specialmente se la squadra siciliana non dovesse riuscire a conquistare la promozione in serie A.