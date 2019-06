Gianluigi Donnarumma ha staccato la spina e si sta godendo un po' di meritato riposo dopo un'annata lunga e dispendiosa. La data segnata in rosso nella sua agenda è quella del nove luglio, ovvero il giorno del raduno a Milanello. Perché Gigio nella prossima stagione si vede ancora in rossonero, in quella Milano che l'ha accolto quando era un bambino e lo ha fatto diventare grande. Il desiderio a volte si scontra con quelle che sono le necessità, in questo caso, del Milan.



PROBLEMA INGAGGIO - Portieri forti e di prospettiva come Donnarumma non ce ne sono tanti in giro. Il Milan è ben consapevole che una sua eventuale partenza indebolirebbe la squadra in un ruolo cruciale. Ma con il Fair Play Finanziario non si scherza e l'uomo dei conti Gazidis questo lo sa molto bene. Cacolatrice alla mano il portierone di Castellammare di Stabia costa al Milan quasi 12 milioni di euro a stagione. Senza dimenticare che rimane forse l'unico asset in grado di generare una super plusvalenza. La valutazione si aggira intorno ai 55/60 milioni di euro, le possibilità in giro per l'Europa di certo non mancano.



RAIOLA E LA PROMESSA DI LEONARDO- Raiola sa che il Milan potrebbe trovarsi costretto a dover vendere Donnarumma. Le condizioni sono diverse rispetto a due anni fa ma c'è sempre la possibilità di realizzare un buon affare. Leonardo ha promesso a Mino di volerci provare per il nazionale azzurro una volta si saranno delineate le strategie del Psg sul mercato. C'è un Trapp, di ritorno dal prestito all'Eintracht Francoforte, da sistemare e un Areola (altro giocatore seguito da Raiola) da valorizzare. Ecco perchè la strada che porta a Parigi può essere percorsa ma serve ancora il via libera. E non dovrebbe arrivare nel giro di poco tempo.