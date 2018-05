Primo contatto, anche se non c'è stato alcun appuntamento. Il ds della Roma, Monchi ha parlato con Alessandro Lucci, agente di Alessandro Florenzi, nell'ottica di avviare la trattativa per il rinnovo di contratto dell'esterno giallorosso e della Nazionale. Florenzi è legato al club dove è cresciuto fino al 2019, l'idea è quella di prolungare l'accordo fino al 2023. Secondo quanto riportato da Il Romanista, il principale dei problemi sul tavolo non sarebbe economico. Il quotidiano della Capitale parla del rapporto non più idilliaco tra Florenzi e la tifoseria come ostacolo più significativo da superare nella trattativa per il rinnovo. La Juventus, interessata al giocatore, resta alla finestra e aspetta gli sviluppi.