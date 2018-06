Sono ore frenetiche per l'Inter, scatenata sul mercato tra cessioni (vicino il traguardo per i circa 40 milioni di euro di plusvalenze da mettere a bilancio per il Fair-play finanziario) e acquisti (per l'inizio della prossima settimana è atteso l'annuncio dell'arrivo di Radja Nainggolan). Tante operazioni per il direttore sportivo Piero Ausilio, che in questi giorni sta definendo però anche un altro affare: quello che dovrebbe portare in Italia Nicolas Gonzalez, attaccante classe '98 dell'Argentinos Juniors.



NICO GONZALEZ IN ARRIVO - Un colpo per il futuro, visto che Gonzalez, che è in attesa di ottenere il passaporto comunitario, dovrebbe essere tesserato dal Cagliari, che nelle ultime ore ha superato la concorrenza del Sassuolo. L'Inter lo osserverà nel corso della prossima stagione, pronta a portarlo alla corte di Luciano Spalletti tra un anno, se le risposte date in campo dal "nuovo Dybala", come lo definiscono in patria, saranno ritenute positive.



PRENOTATO BARELLA - In un colpo solo, così, i nerazzurri si portano avanti per un'altra operazione di mercato. Coi sardi, infatti, sono in piedi da tempo i discorsi relativi a Nicolò Barella, classe '97 che durante la scorsa stagione è stato una delle rivelazioni di tutta la Serie A. Il club del presidente Giulini chiede almeno 30 milioni di euro per privarsi della sua stella, che preferirebbe tenere per un'altra stagione. Il piano dell'Inter è proprio quello di lavorare oggi per avere a disposizione Barella tra un anno: l'affare Gonzalez ha una doppia valenza e mantiene ottimi i rapporti col Cagliari. Un ulteriore assist per i nerazzurri, poi, arriva dall'agente di Barella: Alessandro Beltrami, lo stesso di Radja Nainggolan, il pezzo pregiato di quest'inizio di mercato caldissimo per l'Inter.