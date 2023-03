I fari del gossip tornano a puntare. La celebre modella, che sui social continua a far impazzire i follower con set fotografici tra lenzuola e trasparenze, è stata pizzicata con l'attore, un bacio appassionato tra le vie diche ha confermato le voci sul nuovo flirt, dopo il divorzio da Sebastian Bear-McClard e la storia con l'attore comicoI fan si sono interrogati sulla sua vita personale e su come cresce da single il figlio Sylvester Apollo, attenzioni che Emily non ha gradito. Rispondendo a un fan, la modella si è lanciata in uno sproloquio sugli uomini drogati e ossessionati dal sesso, alludendo alla possibilità di avere un altro figlio senza necessariamente avere una persona accanto: "Penso che sicuramente mi piacerebbe avere più figli - amo davvero essere una mamma. Non sono sicuro che troverò qualcuno con cui voglio crescere un bambino. Una mia amica – un'amica molto famosa con molte sorelle, quando le ho detto che stavo per divorziare, mi ha detto, 'Non preoccuparti, i ragazzi non sono scoraggiati dal fatto che tu abbia un figlio'. E indovina? Lei aveva ragione. Dirò che ci sono uomini che sono più rispettosi della mia famiglia, che siamo io e Sly, e della nostra relazione, e ne sono più consapevoli di altri. E questo fa una grande differenza per me. Ad esempio, se apprezzi la mia vita di madre e il mio tempo con Sly e come è il numero 1, ad esempio, vinci così tanti punti. Ma in generale, non è che i ragazzi dicano, 'Oh mio Dio, non voglio essere un patrigno' - questa è troppa pressione.E non sono così evoluti".