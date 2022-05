Marek Hamsik è l'uomo copertina della vittoria del Trabzonspor in Turchia, il centrocampista slovacco alza al cielo il trofeo e i ricordi vanno subito ai suoi successi con il Napoli: "Ricordo le feste per la Coppa Italia e quella a Doha dopo la Supercoppa - ha detto a Il Mattino - Vincere il titolo qui mi ha dato una grande emozione. Abbiamo fatto sei feste, una più bella dell'altra; la migliore? Quella sulle barche, nel Mar Nero. Non me la scorderò mai nella vita. Io sto bene e non mi sento vecchio, sono fortunato perché ho avuto pochi infortuni. Se in futuro dovessi allenare, la mia filosofia sarebbe quelladi Sarri a Napoli o di Guardiola al City".