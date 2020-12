non per proteste, come sarebbe plausibile per un giocatore esposto ai calcioni altrui, ma. Per evitare cioè le temibili ripartenze del Sassuolo, che in questa stagione anomala hanno fatto male a tanti.E anche sulla successiva decisione ostile, il gol annullato alla Roma per un fallo molto discusso di Dzeko su Locatelli, bisogna chiamare in causa il Var, che ha di fatto cancellato il possibile vantaggio firmato da Mkhitaryan dopo un clamoroso svarione di Marlon.per avere manifestato il suo sdegno. Con un uomo in meno e con la panchina lasciata a Campos, che non parla una parola di italiano, gli aficionados giallorossi hanno temuto il peggio. Mentre Friedkin padre e Friedkin figlio, in tribuna con la mascherina d’ordinanza, si scambiavano occhiate perplesse. E trovando motivi di stizza quando il Var cancellava il gol di Mkhitaryan, proprio a ridosso dell’intervallo., che è uomo competente e ambizioso,. E tanto per ribadire la sua fiducia, ha buttato nella mischia Raspadori, un ragazzo talentuoso su cui scommetterei. Ma il calcio è bizzarro come una vecchia marchesa., reclamava invano un rigore su cross di Spinazzola e soprattutto affermava una superiorità indiscussa con la crescita di Dzeko e, insomma dava ragione al vecchio Liedholm, sostenitore della teoria secondo cui in 10 si gioca meglio.La partita diventava una specie di hellzapoppin' con continui e spesso irrazionali capovolgimenti di fronte.e fissava il pareggio senza gol, giusto e amaro, ad ascoltare le parole di De Zerbi, chiaramente deluso.Espulsi: 41′ Pedro (doppia ammonizione), 46′ Fonseca (per proteste)Ammoniti: 11′ Pedro, 18′ Maxime Lopez, 25′ Villar, 46′ Mirante, 69′ Raspadori, 79′ ObiangROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp; Pellegrini (82′ Diawara), Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko (85′ Mayoral).Allenatore: Fonseca.SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Ahyan, Marlon, Ferrari, Rogerio (82′ Kyriakopulos); Locatelli, Obiang (86′ Bourabia); Berardi, Maxime Lopez (45′ Raspadori), Boga (73′ Traorè); Djuricic (73′ Haraslin). All. De Zerbi