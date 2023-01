Assolto. La Procura di Torino, al termine del processo-bis, ha dato ragione a Michele Padovano. L'ex calciatore di Juventus e Napoli tra le altre, rimasto coinvolto nel 2006 in una indagine con l'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, vede sereno dopo gli iniziali 24 anni chiesti per lui in occasione del primo grado. Condanna poi ridotta a 8 anni e 6 mesi dalla Cassazione con rinvio.



Oggi la nota lieta dell'assoluzione in una vicenda che vedeva Padovano al centro di un presunto traffico di hashish. Soddisfatti gli avvocati del classe 1966: "Non abbiamo mai dubitato dell'innocenza del nostro assistito".