Tragedia in casa, nel pomeriggio. Subito dopo la partita vinta alla Mercedes-Benz Arena dallo Stoccarda, 2-1 contro l'Hertha Berlino,, che si trovava allo stadio per assistere alla partita del figlio. Al termine del match, Herbert Gentner si era recato nell’area business dello stadio quando ha accusato un malore. Inutili i soccorsi immediati.: “Lo Stoccarda piange Herbert Gentner. Il padre del nostro capitano Christian Gentner è morto nello stadio, subito dopo la partita casalinga contro l'Hertha Berlino. Lo Stoccarda dedica tutti i pensieri alla famiglia Gentner in questo momento difficile”.