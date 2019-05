L'Estadio Municipal Villa Ingenio di La Paz è conosciuto come l'impianto più alto del mondo, situato a 4150 metri sul livello del mare. Da ieri, purtroppo, è diventato tristemente noto per essere stato teatro della tragedia che ha colpito il calcio boliviano. Durante la partita di campionato tra Always Ready e Oriente Petrolero, l'arbitro Victor Hugo Hurtado è morto a causa di un doppio arresto cardio-circolatorio. Il malore lo ha colto mentre era in corso la partita e, nonostante i tentativi immediati di rianimarlo prima del suo vano trasporto in ospedale, gli è risultato fatale.



La curiosità è che, per quanto la situazione si fosse rivelata grave sin dai primi istanti, il match è ripreso regolarmente, prima che anche allo stadio arrivasse la tremenda notizia del decesso del direttore di gara.