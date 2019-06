"Florentino Pérez me dijo que se hará cargo del hijo de Reyes hasta los 18 años". Las palabras de @cristobalsoria en #ChiringuitoReyes pic.twitter.com/KE3gmrxscw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 3 giugno 2019

La tragedia discuote la Spagna e in particolare il, club in cui a militato l'ex esterno. E dai blancos arriverà il commovente gesto di: come rivelato da Cristobal Soria a El Chiringuito,. L'undicenne, frutto di una relazione precedente del giocatore (non dell'attuale compagna), finora ha militato nell'Alevin di Leganes, ma sarà ingaggiato nelle giovanili delle merengues. E non solo, Perez aiuterà personalmente José Antonio a superare la scomparsa del padre: "Non preoccuparti di nulla - le parole del numero uno madridista - del bambino mi occuperò io". I