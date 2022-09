In questa stagione gli impegni sono tanti e tutti ravvicinati. Inzaghi ha voluto due giocatori per ruolo proprio per ovviare al problema della fatica accumulata e della troppa stanchezza. Il turnover del mister fino ad oggi è stato massiccio, tutti hanno trovato spazio meno il giovane Asllani. I tifosi lo aspettano con impazienza ma sono sicuro che, appena sarà pronto, l’ex giocatore dell’Empoli diventerà una risorsa importante per la su squadra.