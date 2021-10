. Non ho trovato di meglio che parafrasare l’Amleto di Shakespeare per tentare di fotografare la situazione che in Italia (e solo in Italia) si è venuta a creare con l’uso della tecnologia., hanno un potere enorme che esercitano molto male e che non è giusto che abbiano.L’arbitro può decidere le sorti di una squadra in una frazione di secondo, può essere l’ago della bilancia non solo di una partita ma di un campionato intero. Se una volta però l’errore umano era ovvio ci fosse, adesso, con l’avvento della tecnologia, non può più essere contemplato. Cosa si dovrebbe fare allora?Orsato dopo 3 anni torna a parlare dell’espulsione di Pjanic dicendo che si è sbagliato perché troppo vicino all’azione (siamo tutti scemi con l’anello al naso signor Orsato), Calvarese torna su Juventus-Inter dell’anno scorso spiegandoci candidamente che Cuadrado è un giocatore “difficile da arbitrare” senza però ricordarsi che il Var, in quell’occasione, poteva intervenire e si è guardato bene dal farlo.L’Inter ha fatto ancora una volta giurisprudenza; dopo aver capito di essere in torto a Roma contro la Lazio perché è l’arbitro che deve fermare il gioco con l’uomo a terra,Dopo la partita contro la Lazio pensavo di aver visto tutto e, come al solito, mi sbagliavo.A fine partita i soloni con la penna si sono alzati subito per condannare l’ingenuità dell’Inter. Che stupidi i nerazzurri a pensare che i giocatori della Lazio avrebbero buttato fuori la palla dato che in serie A non lo fa mai nessuno vero? Ma che ipocrisia, che fastidio immenso. Ma la cosa peggiore è stata un’altra: ammesso e non concesso che sia giusto il comportamento della Lazio, ma come puoi dopo aver sostenuto questa tesi criticare Inzaghi dandogli dell’antisportivo perché dichiara che da quel momento in poi anche la sua squadra si adeguerà alla situazione? Ma allora è proprio malafede!. Errore marchiano che penalizzò Napoli e Milan in quel momento in corsa con la Juve per raggiungere un quarto posto che valeva una trentina circa di milioni. Ma il Var era spento? Perché non è intervenuto?Ha ragione Gasperini,, perché se la cantano e se la suonano, si fanno le regole al loro interno e a loro piacimento. A fine partita fanno la borsa e tornano a casa, non ci mettono mai la faccia, non spiegano mai una loro decisione salvo poi parlarne dopo il ritiro perché collaboratori di una tv.Siamo arrivati ad un punto in cui la classe arbitrale è diventata onnipotente, che rivolta e stravolge i protocolli dalla stessa ideata quando le fa comodo e che ti ride in faccia quando manifesti dei dubbi o chiedi spiegazioni.