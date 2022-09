Riprende il campionato dopo la sosta e l’Inter non può più sbagliare. Saranno partite molto delicate quelle contro Roma, Barcellona e Sassuolo e Inzaghi avrebbe, ora più che mai, tanto bisogno di Lukaku. Il belga però dopo un mese esatto è ancora fermo ai box, non si può rischiare che abbia una ricaduta anche per via dei Mondiali alle porte. Credo che questa stagione possa davvero essere falsata, l’impegno invernale dei Mondiali sta condizionando troppo le scelte dei giocatori e, di conseguenza, dei propri allenatori.