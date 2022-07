. Difficile non pensarlo dopo che la società nerazzurra ha già portato ad Appiano gente come. Il belga è stato il colpo a sorpresa dell'estate che, ad oggi, ha probabilmentee le sue parole sono risuonate molto chiare alle orecchie dei presenti: “per togliere ai rossoneri lo scudetto".Sappiamo che le sensazioni sono una cosa, mentre il campo parla decisamente un'altra lingua.conosce il valore suo e della sua squadra, sa che la stagione appena conclusa è da considerarsi molto positiva ma. Si toglie i sassolini dalla scarpa Simone e fa bene, ogni tanto ci vuole, è necessario puntualizzare perché troppo spesso le parole volano via ma lasciano traccia nella testa dei più facendo, alle volte, passare messaggi errati che diventano dogmi: ", noi come staff ci siamo rimboccati le maniche e poi è stato facile dire che l'Inter fosse favorita al contrario di quanto si sosteneva in estate dove ci dicevano che avremmo fatto fatica ad arrivare quarti”., ha aggiunto due trofei alla bacheca che si presenta in bella vista nell’HQ di Viale della Liberazione e ha firmato un rinnovo di contratto che testimonia come la società si trovi bene a lavorare insieme a lui.. Questa sensazione l’ho avuta anch’io nel pomeriggio passato in sede, ho visto facce determinate e sicure ma allo stesso tempo tranquille e serene, volti che sanno bene cosa stanno facendo e dove vogliono andare.. Il belga porterà i gol e le soluzioni mancate l’anno scorso, magari la possibilità di interpretare in maniera diversa alcune fasi della partita.hanno lavorato di squadra e hanno fatto il miracolo.Ma si sa in tempi estivi il tifoso non è mai sazio, se gli dai 100 vuole 101 e, nemmeno il tempo di godersi l’arrivo di Big Rom,manco fosse Baggio e si smarca come nemmeno Inzaghi (scegliete voi quale dei due…): " Dybala rappresentava e rappresenta un'opportunità ma noi siamo a posto in attacco e abbiamo giocatori di grande valore che il tecnico dovrà gestire nel migliore dei modi, anche se a Dybala mi lega grande affetto". Nemmeno l’ultima puntata di Umbrella Accademy (serie tv su Netflix) mi ha lasciato più indeciso sul finale della storia.Una stagione che l'Inter vuole vivere da protagonista, con Simone Inzaghi saldamente al comando. Inzaghi ha dato ampia soddisfazione a società e tifosi: “Il rinnovo era fisiologico perché si è dimostrato all'altezza con i fatti”. Parole e musica di Marotta. Ora si può iniziare il concerto partendo dal ritiro di Appiano. Il lavoro sarà duro, ma per vincere di nuovo non si dovrà mollare di un centimetro.