Hamed Junior Traoré, centrocampista dell'Empoli ma già acquistato dalla Fiorentina, parla a SportWeek del prossimo salto in viola: "Sono arrivato ad Empoli grazie a Giovanni Galli. Era dirigente della Lucchese, andai lì un paio di giorni, superai il provino ma non so perché non mi presero. Galli però fece un giro di telefonate e approdai in azzurro. I miei idoli? Ronaldinho e Iniesta. Il brasiliano il preferito di tutti i ragazzi africani, il suo calcio è fantasia e allegria. Lo spagnolo mi piaceva per la sua tecnica, i passaggi, l'intelligenza. Il salto alla Fiorentina? Non ho paura, mi aspetta qualcosa di importante. Pasqual, che ha vestito a lungo la maglia viola, mi ha detto che a Firenze vivono di calcio. Ma anche io vivo di calcio, quindi non ci saranno problemi".