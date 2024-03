Traorè vuole essere il dopo Zielinski al Napoli: le cifre e la scelta sul riscatto

Giovanni Annunziata

Tra i diversi acquisti che ha effettuato il Napoli nel mercato di gennaio c'è anche Hamed Junior Traorè. È arrivato tra lo scetticismo generale per una serie di fattori. A partire dal minutaggio tanto ridotto nella sua esperienza al Bournemouth (appena 45 minuti in questa stagione), gli infortuni che lo hanno colpito e la malaria contratta nel mese di dicembre. Ora però sta bene, la condizione migliora di partita in partita e Calzona può puntarci seriamente. E lo sta facendo, un po' per l'assenza di valide alternative e un po' per merito dello stesso calciatore. C'è da migliorare qualcosa, ovvero nella fase di costruzione. Però quando Traorè alza il baricentro, va a dialogare con Kvara ed entra nel gioco tra le linee sa rendersi insidioso. Ha margini di crescita, lo sa il Napoli che lo osserva attentamente soprattutto in ottica futura.



IL RISCATTO - Tre mesi per convincere tutti. Perché Traorè è al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Riscatto che è fissato a 25 milioni di euro e De Laurentiis vuole che ne valga la pena per acquistarlo definitivamente e affidargli il ruolo di dopo Zielinski. L'intenzione è quella di puntarci da qui in avanti, come ha detto proprio De Laurentiis e anche dimostrandolo con i fatti: escluso il polacco dalla lista Champions per inserire chi ha la necessità di mettersi in mostra. Questo si rivede anche in campionato, perché 3 volte su 4 è partito titolare. E ha fatto anche bene, vuole meritare sul campo quest'investitura di sostituto del polacco. Gli manca il gol, l'assist vincente, ma ha tempo per diventare decisivo. Intanto la condizione fisica migliora vistosamente ed è già maggiormente inserito nei meccanismi del centrocampo azzurro. Il Napoli riflette: questo investimento si può fare. Dovesse continuare così, Traorè potrebbe diventare definitivamente di proprietà del club azzurro al termine della stagione.