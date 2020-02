Trapani-Cittadella 0-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 25' Proia (C), 9' st Diaw (C), 44' st Pavan (C).



Trapani: Carnesecchi; Fornasier, Stranberg, Scognamillo; Taugourdeau; Del Prete (dal 26' st Kupisz), Luperini, Colpani (dal 1' st Coulibaly), Grillo; Biabiany, Dalmonte (dal 1' st Pettinari). All. Castori.



Cittadella: Paleari; Mora, Perticone, Frare, Rizzo; Proia (dal 33' st Pavan), Iori, Branca; Luppi (dal 33' st Panico); Stanco, Diaw (dal 37' st Rosafio). All. Venturato.



Arbitro: Robilotta.



Ammoniti: 1' Branca (C), 20' Grillo (T), 22' Perticone (C), 12' st Proia (C), 23' st Biabiany (T), 36' st Scognamillo (T).