Domani non sarà un giorno come gli altri per il popolo giallorosso: tre anni fa, il 28 maggio 2017, Francesco Totti ha detto basta al calcio giocato. Una giornata carica di malinconia, ma nell'anniversario del ritiro del capitano i ricordi 'scendono in campo' per beneficenza. Georgia Viero, presentatrice su Canale 21 durante quel Roma-Genoa all'Olimpico, ha infatti messo all'asta su Charitystars.org tutti la scaletta con annotazioni e domande fatte agli ospiti in studio ed i crawl andati in onda durante la puntata del 28/05/2017, oltre ad altri cimeli che riguardano l'ex capitano giallorosso e che sono stati utilizzati per organizzare la puntata di quel giorno storico. Tutti i proventi andranno alla Make a Wish Italia Onlus. Per chi si aggiudicherà il lotto, inoltre, anche la possibilità di fare una diretta instagram con Georgia Viero, storica madrina del 'Processo' affianco ad Aldo Biscari, per scoprire dettagli, aneddoti e retroscena di una delle trasmissioni più amate dello sport italiano.