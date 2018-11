Nella vita non si smette mai di imparare, migliorarsi e affinarsi. E il calcio, come direbbe Allegri, "è la stessa roba". Una lezione, quella del tecnico bianconero, che Juan Cuadrado deve aver imparato a memoria. Arrivato alla sua quarta stagione alla Juventus, il colombiano è nel bel mezzo di una trasformazione tattica che è tutta opera del suo mister.Ma questo non è il solo nuovo ruolo che il tecnico livornese sta cucendo addosso all'ex Fiorentina e Chelsea.