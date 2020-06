Contro il Sassuolo come a Firenze e Dortmund, l'Inter si butta via e spreca l'occasione di portare a casa la partita. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come i nerazzurri non si siano ancora tolti di dosso quell'appellativo che tanto dava fastidio a Conte.



“La pazza Inter che Conte voleva cancellare è ancora lì e ogni tanto salta fuori. Era successo prima dello stop per Covid per esempio a Dortmund, dove i nerazzurri si erano fatti sorpassare dopo essere stati avanti 2-0, oppure a Firenze, dove avevano incassato il pari nel recupero. Ed è accaduto di nuovo ieri, contro una formazione meno forte rispetto ai tedeschi ma ugualmente organizzata, ovvero il Sassuolo”.