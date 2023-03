A prescindere di come andrà il futuro di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, il tecnico laziale Maurizio Sarri ha già presentato tre richieste al presidente Lotito in chiave mercato. L'allenatore vuole due centrocampisti di gamba e un vice-Immobile, obiettivi più facili in caso di approdo in Champions League. A riportarlo è l'edizione laziale de La Repubblica.