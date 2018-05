Riccardo Trevisani, giornalista Sky, è intervenuto su Kiss Kiss Napoli per rispondere così su Ancelotti: “Ancelotti, con tutto il rispetto, non farebbe mercato con Ounas e Mario Rui. Avrà delle pretese diverse, mai avute da alcun allenatore del Napoli in passato. 91 punti saranno duri da ripetere, ma in Europa ci si affida al top: da solo, Carlo, ha vinto più Champions della Juve. Uno come Cristiano Ronaldo, che ha avuto Mourinho ed è portoghese come lui, oltre ad avere il suo stesso procuratore, ha dichiarato che Carletto è il miglior allenatore che abbia mai avuto. Immaginate il livello”.