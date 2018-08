Torino è pronta a vedere in azione Cristiano Ronaldo: dopo il debutto a Verona contro il Chievo, il portoghese giocherà oggi per la prima volta all'Allianz Stadium con la maglia della Juventus e nel capoluogo piemontese l'entusiasmo è alle stelle. Intervistato da La Stampa, l'ex attaccante della Vecchia Signora David Trezeguet benedice CR7: "Dovesse battere il mio primato (171 gol in 10 stagioni, lo straniero che ha segnato di più alla Juve)? Nessun problema, ne sarei orgoglioso. Mai stato geloso dei miei record, figurarsi se a superarmi dovesse essere un campione di tal calibro. Fino a giugno ero il più giovane francese ad aver segnato nella fase finale di un Mondiale, adesso è Mbappé e va benissimo così: sono felice di essere stato scavalcato da un ragazzo dal grande futuro".



DEBUTTO ALLO STADIUM - "È abituato a giocare sfide importantissime, ma sono certo che scenderà in campo con particolare entusiasmo: ha ricordato più volte la bella sensazione provata per l’ovazione ricevuta dopo la rovesciata in Champions League e adesso quello stadio diventa suo, quei tifosi potranno applaudirlo sempre".



CR7 ALLA JUVE - "Me lo aspettavo? Sinceramente, è stato un colpo sorprendente. La società è sempre attenta, ha effettuato diversi acquisti di valore ma questo è unico. Mi ha impressionato positivamente anche la sua disponibilità al trasferimento, un segnale importante per il club".



MIGLIORA L'IMMAGINE DELLA JUVE - "Non solo. L’arrivo di Cristiano Ronaldo è un arricchimento per l’intera Serie A, un valore aggiunto per il calcio italiano. All’estero, adesso, ci seguono con più attenzione ed entusiasmo".





PIU' DIFFICILE SEGNARE IN ITALIA CHE IN SPAGNA - "Ho sempre messo in rilievo le difficoltà che un attaccante incontra nel calcio italiano, legate a un’idea di gioco difensiva, a un’attenzione tattica particolare: la partita con il Chievo lo ha dimostrato, al netto della condizione approssimativa di inizio stagione. Ronaldo però ne è consapevole e vuole dimostrare tutto il suo valore".



LAZIO PRIMA AVVERSARIA CASALINGA - "Squadra tosta, non sarà semplice. Ma è pronto Ronaldo ed è pronta la Juventus. Rispetto alla partita di Verona, starà sicuramente meglio sul piano fisico. C’è una grandissima attesa".



IL SUO DEBUTTO A TORINO - "Cosa ricordo? Il batticuore della vigilia, la voglia di far bene, l’emozione al momento di entrare in campo. Giocammo contro il Bari al Delle Alpi, non segnai ma finì 2-0".