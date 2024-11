Getty Images

Triestina, Clotet guida l'allenamento: il club ha deciso di confermarlo

un' ora fa



La Triestina ha deciso di proseguire con Pep Clotet dopo l’episodio che lo ha visto protagonista in seguito all’espulsione di Raimonds Krollis e il comunicato di sabato in cui la società definiva “azioni di questo tipo sono inaccettabili e non rispecchiano i valori del club”. Lo spagnolo infatti, come riporta CitySport.news, ha infatti regolarmente guidato l’allenamento della squadra alabrardata.