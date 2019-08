Ultimo test prima dell’inizio della Serie A per la Juventus, che deve fare a meno di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha saltato anche l’amichevole in famiglia di Villar Perosa per via di un affaticamento all'adduttore sinistro. Alle 20.30, la squadra bianconera affronterà la Triestina allo stadio Nereo Rocco. L’allenatore della Juve, però, non guiderà la formazione nel match di stasera: “Maurizio Sarri non partirà con la squadra" in quanto "ancora affaticato dalla sindrome influenzale degli ultimi giorni”, si legge sul sito ufficiale. Torna De Ligt, di nuovo in gruppo dopo il forfait di Villa Perosa, mentre Aaron Ramsey si appresta a giocare la sua prima partita in bianconero. Il gallese - arrivato a parametro 0 - aveva saltato le altre amichevoli ma con la Triestina ci sarà, da capire se dal primo minuto o a gara in corso.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Giorico, Paulinho, Gatto; Granoche, Gomez. All. Pavanel



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa. All. Martusciello​



Di seguito la diretta testuale di Triestina-Juve:



15' - Douglas Costa prova a ripartire in campo aperto ma viene trattenuto da Giorico. Niente giallo per il fallo tattico del giocatore della Triestina.



8' - Juve pericolosa: inserimento palla al piede di Rabiot che crossa costringendo la difesa avversaria a una deviazione che diventa quasi un autogol.



5' - Dybala si allontana dal centro dell'area di rigore, scambia con Bernardeschi e dal fondo mette un bel cross per Douglas Costa. Sullo sviluppo dell'azione palla ancora per la Joya, che calcia forte da buona posizione: attento il portiere della Triestina.



1' - Si parte, il primo pallone è della Triestina.