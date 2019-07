James Pallotta non ci sta. In merito ai rumors su una possibile cessione dell’impianto sportivo di Trigoria per i costi eccessivi da parte della Roma, il presidente giallorosso ha così replicato a Roma Press: "La Roma ha provato a cedere Trigoria? Idioti, è troppo divertente”. Questa la secca smentita di Pallotta, ​atteso nella Capitale a settembre dopo quasi un anno e mezzo di lontananza da Roma.