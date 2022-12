Mario Gotze nos generó en la final de 2014 una de las mayores tristezas futbolísticas de nuestra historia. Ayer, con su beba, celebrando que Messi, finalmente, haya conseguido ganar un Mundial. Una paradoja hermosa, la mejor escena post créditos imaginablepic.twitter.com/5h5wTOj1xN — Diego Batlle (@dmbatlle) December 19, 2022

La vittoria ai Mondiali dell'non passa inosservata, nemmeno agli occhi di chi fino a poco tempo fa stava "dall'altra parte della barricata". Nell'Argentina di Messi si era dovuta arrendere, che grazie ad unsi era presa la Coppa del Mondo. Ora,, è. E lo fa in un, in cui esulta dopo il rigore decisivo. Una scena, ma rappresentativa di quanto la vittoria di Leo Messi non fosse agognata solo dai suoi conterranei.